В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 11 вечера

"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00", - написал он.

По его словам, ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий.

"Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться в 22:00", - добавил Кипер.

Напомним, согласно распоряжению начальника Одесской областной военной администрации, с 1 марта 2023 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час действует с 00.00 до 05.00 утра.