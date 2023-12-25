В Одесі двоє хлопців "жартома" знімали роботу ППО. Їх затримала поліція

Зазначається, що вчора ввечері, під час повітряної тривоги, інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО.

"На місці патрульні затримали двох хлопців, в одного з яких у телефоні, дійсно, було відео бойової роботи протиповітряної оборони. Вони пояснили, що пожартували", - йдеться в заяві.

Поліція повідомила, що хлопців доправили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.

Атака РФ по Україні

У неділю ввечері, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "Шахедів" тривав 6,5 годин і призвів до пожеж у двох областях.

Спершу тактична авіація ворога випустила ракети Х-59 у напрямку Кропивницького та Х-31П у напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи ППО знищили обидві ракети. А потім 6,5 годин тривала дронова атака.

Силами протиповітряної оборони знищено 22 ударні БПЛА типу Shahed-136:

17 в Одеській області

3 у Херсонській області

1 у Миколаївській області

1 у Кіровоградській області.

Уламками збитого БПЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.