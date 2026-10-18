В Одесі дрон влучив у дах багатоповерхівки: є постраждалі, серед них дитина
Вдень 18 жовтня російський дрон влучив у дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Серед постраждалих - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог вкотре атакував цивільну Одещину. Внаслідок удару пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі", - повідомив Кіпер.
На місці влучання виникла пожежа.
Наразі відомо про двох постраждалих, серед них дитина до 14 років.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області вранці 18 жовтня ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на об'єкти енергетики.
24,1 тисячі родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах наразі залишаються без світла.
Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.