В Одесі дрон влучив у дах багатоповерхівки: є постраждалі, серед них дитина

Вдень 18 жовтня російський дрон влучив у дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Серед постраждалих - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Наразі відомо про двох постраждалих, серед них дитина до 14 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області вранці 18 жовтня ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на об'єкти енергетики.

24,1 тисячі родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах наразі залишаються без світла.

Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.