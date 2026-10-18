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В Одессе дрон попал в крышу многоэтажки: есть пострадавшие, среди них ребенок

13:40 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Одессе дрон попал в крышу многоэтажки: есть пострадавшие, среди них ребенок Фото: в Одессе дрон попал в крышу многоэтажки (t.me/odeskaODA)
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Днем 18 октября российский дрон попал в крышу многоэтажного жилого дома в Одессе. Среди пострадавших - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг в очередной раз атаковал гражданскую Одессскую область. В результате удара повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе", - сообщил Кипер.

На месте попадания возник пожар.

Пока известно о двух пострадавших, среди них ребенок до 14 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области утром 18 октября ввели аварийные отключения света из-за атаки России на объекты энергетики.

24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света.

Разрушения масштабные. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.

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