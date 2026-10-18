В Одессе дрон попал в крышу многоэтажки: есть пострадавшие, среди них ребенок

Фото: в Одессе дрон попал в крышу многоэтажки (t.me/odeskaODA)

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Днем 18 октября российский дрон попал в крышу многоэтажного жилого дома в Одессе. Среди пострадавших - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг в очередной раз атаковал гражданскую Одессскую область. В результате удара повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе", - сообщил Кипер. На месте попадания возник пожар. Пока известно о двух пострадавших, среди них ребенок до 14 лет.