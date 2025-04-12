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В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують БпЛА

Фото: російські "Шахеди" атакують місто Одеса (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі лунають вибухи на тлі атаки російських безпілотників "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав мер.

Труханов повідомив, що дрони атакують Київський та Пересипський райони міста.

Оновлено 02:02

"Аркадія/Фонтан!", - написав Труханов о 02:00.

"В Одесі знову чути вибухи", - повідомили кореспонеденти видання "Суспільне".

Оновлено 02:07

В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Обстріли росіян

Російський агресор продовжує щодня і щоночі тероризувати населені пункти України крилатими і балістичними ракетами, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

З вечора п'ятниці, 11 квітня, терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Минулої ночі росіяни обстріляли керованими авіабомбами Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки було поранено трьох людей.

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Одеса