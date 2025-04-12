В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують БпЛА

Обстріли росіян

Російський агресор продовжує щодня і щоночі тероризувати населені пункти України крилатими і балістичними ракетами, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

З вечора п'ятниці, 11 квітня, терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Минулої ночі росіяни обстріляли керованими авіабомбами Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки було поранено трьох людей.

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