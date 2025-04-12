В Одессе слышны звуки взрывов, город атакуют БпЛА

Обстрелы россиян

Российский агрессор продолжает ежедневно и каждую ночь терроризировать населенные пункты Украины крылатыми и баллистическими ракетами, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

С вечера пятницы, 11 апреля, террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Прошлой ночью россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Купянск в Харьковской области. В результате атаки были ранены три человека.

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