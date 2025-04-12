В Одессе слышны звуки взрывов, город атакуют БпЛА

В Одессе раздаются взрывы на фоне атаки российских беспилотников "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова.
"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал мэр.
Труханов сообщил, что дроны атакуют Киевский и Пересыпский районы города.
"Аркадия/Фонтан!", - написал Труханов в 02:00.
"В Одессе снова слышны взрывы", - сообщили корреспонеденты издания "Суспільне".
В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Российский агрессор продолжает ежедневно и каждую ночь терроризировать населенные пункты Украины крылатыми и баллистическими ракетами, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.
С вечера пятницы, 11 апреля, террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".
Прошлой ночью россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Купянск в Харьковской области. В результате атаки были ранены три человека.
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