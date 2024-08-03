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В Одесі чути вибухи: військові повідомляють про загрозу дронів і ракетну небезпеку

Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 липня в Одесі було чутно звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування безпілотників і ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал мера міста Геннадія Труханова.

Зокрема, о 00:49 військові повідомили, що група безпілотників рухається у напрямку Одеської та Миколаївської областей.

Станом на 01:45 мер міста Геннадій Труханов написав, що у місті чутно вибухи. Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Крім того, в цей час військові повідомили про ракету, яка летить у бік Одеси.

"Швидкісна ціль в напрямку Одещини (Одеської області - Ред.) з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Де оголошено тривогу

 

Станом на 1:47, 3 липня, сигнал повітряної тривоги лунає у більшості регіонів України.

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