В Одесі чути вибухи: військові повідомляють про загрозу дронів і ракетну небезпеку

Зокрема, о 00:49 військові повідомили, що група безпілотників рухається у напрямку Одеської та Миколаївської областей.

Станом на 01:45 мер міста Геннадій Труханов написав, що у місті чутно вибухи. Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Крім того, в цей час військові повідомили про ракету, яка летить у бік Одеси.

"Швидкісна ціль в напрямку Одещини (Одеської області - Ред.) з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Де оголошено тривогу

Станом на 1:47, 3 липня, сигнал повітряної тривоги лунає у більшості регіонів України.