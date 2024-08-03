В Одессе слышны взрывы: военные сообщают об угрозе дронов и ракетной опасности

В ночь на 3 июля в Одессе были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения беспилотников и ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал мэра города Геннадия Труханова.
В частности, в 00:49 военные сообщили, что группа беспилотников двигается в направлении Одесской и Николаевской областей.
По состоянию на 01:45 мэр города Геннадий Труханов написал, что в городе слышны взрывы. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.
Кроме того, в настоящее время военные сообщили о ракете, которая летит в сторону Одессы.
"Скоростная цель в направлении Одесской области с Черного моря", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1:47, 3 июля, сигнал воздушной тревоги звучит в большинстве регионов Украины.
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