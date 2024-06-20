ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі чоловік "протягнув" працівників ТЦК на капоті авто: водія оголосили у розшук

Четвер 20 червня 2024 22:34
UA EN RU
В Одесі чоловік "протягнув" працівників ТЦК на капоті авто: водія оголосили у розшук Ілюстративне фото: вОдесі чоловік "протягнув" працівників ТЦК на капоті авто (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталія Кава

В Одесі невідомий водій наїхав на співробітників ТЦК, "прокотивши" їх на капоті автомобіля. Постраждали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Як розповіли у відомстві, 20 червня в Приморському районі Одеси стався інцидент: агресивний водій на блокпосту травмував двох військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення. Він "протягнув" їх на капоті автомобіля на значну відстань, внаслідок чого один із військових отримав травму голови. Постраждалим надали медичну допомогу.

Поліція оголосила розшук водія. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", - сказано у повідомленні.

Інциденти за участі ТЦК

В Україні після прийняття закону про мобілізацію виникли декілька гучних скандалів. Зокрема, працівників ТЦК звинуватили у жорстокому поводженні з військовозобов'язаними.

До прикладу, днями у Закарпатській області співробітники ТЦК затримали перевізника, який нібито перевозив ліки.

Ще один скандал виник у Дніпрі - там нібито співробітники ТЦК силою затримали чоловіка. Пізніше з'ясувалося, що чоловік є діючим військовим, який намагався втекти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України