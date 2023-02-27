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В Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури

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Одеса, Понеділок 27 лютого 2023 13:11
В Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури Фото: в Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру у трьох районах Одеси та Одеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, станом на 12:00 повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

"Також критичну інфраструктуру частково вдалось заживити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Одесі сьогодні, 27 лютого, сталося аварійне відключення електроенергії. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси.

Зокрема, наразі відсутнє водопостачання в Приморському районі через проблеми з електрикою в місті. Також можливий понижений тиск у Малиновському районі.

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