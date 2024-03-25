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В Одесі було чути вибухи: відомо про роботу ППО, у деяких районах зникло світло та вода

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

В Одесі вчора пізно ввечері, 24 березня, було чути вибухи. У районі міста працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України та "Думську".

"Йде бойова робота на Одещині. Нагадуємо, що це теж може бути небезпечно", - зазначили у Силах оборони Півдня України.

Місцеві паблики зазначають, що після серії вибухів у деяких районах Одеси зникла електрика та водопостачання.

Удари росіян по Одесі та області

Російські війська відновили масовані атаки за допомогою дронів-камікадзе та ракет по Одесі та області. Так, у ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет. Під ударом ворога була енергетика.

Зазначається, що в Одесі Рятувальники задіяли для ліквідації пожежі, що виникла внаслідок удару РФ 22 березня, спеціальної роботи - Magurus Wolf R1.

Крім того, вчора, 24 березня, в Одесі після російського обстрілу знову ввели графіки аварійних відключень електроенергії. За словами представників ДТЕК, через збільшення електроспоживання у вечірній піковий годинник за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Детальніше про наслідки масованої атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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ОдесаППОВторгнення Росії до УкраїниВибухи