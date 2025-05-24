В Одесі було чути вибухи на тлі дронової атаки, працює ППО

Військові інформували про фіксацію руху ударних БПЛА противника в Одеської області. "Шахеди" з акваторії Чорного моря прямували у бік Одеси.

Близько 00:20 в одеських пабліках стали повідомляти про роботу ППО у районі міста. Про це також писали місцеві ЗМІ.

Крім того, мешканці Одеси розповіли в мережі про вибухи, які було чути у місті на тлі дронової атаки.

Крім того, про роботу ППО в Одесі розповів речник Української добровольчої армії, голови Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram.

Зауважимо, що представники місцевої влади наразі про можливі наслідки чергової повітряної атаки на Одесу не розповідали. Між тим мешканців Одеси та області просили залишатися в укриттях до відбою тривоги, та закликали дотримуватися інформ-тиші.

Ракетна атака на Одесу

Як повідомлялося раніше, 23 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. В результаті обстрілу відомо про щонайменше двох загиблих, також були поранені.

Додамо, що росармія била по Одесі ракетами у п'ятницю двічі. Під прицілом ворога була, зокрема, портова інфраструктура.

Удар "Шахедами"

Також нагадаємо, що ввечері 23 травня фіксували запуск з боку росармії кількох груп ударів безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу атак "Шахедів" у кількох областях була оголошена тривога.

Також ми писали, що на тлі дронової атаки у Києві та області пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Додамо, що у Києві фіксували падіння уламків збитих БПЛА у Голосіївському районі. Також повідомлялося про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через удар "Шахедів".