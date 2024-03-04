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В Одесі було чутно вибухи, повідомляють про роботу ППО

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

В Одесі були чутні вибухи, також повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" та Telegram Сил оборони півдня України.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" на місто з кількох напрямків.

Зазначається, що дрони помічені на півночі міста, і рухаються із західним, а також північно-західним курсом.

Удар росіян по Одесі

У ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Внаслідок атаки ворожий дрон потрапив до однієї з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир. Рятувальники два дні працювали на місці, розбираючи завали. Загалом внаслідок атаки загинуло 20 людей.

Внаслідок ворожої атаки на Одесу, зокрема, загинула родина військових із 7-місячною дочкою. Крім того, під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою.

Як заявляв глава МЗС Литви, російська атака на Одесу є жахливим убивством українців. Для Росії мають бути негайні наслідки, наголошував він.

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