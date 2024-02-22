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В Одессе был слышен взрыв

Четверг 22 февраля 2024 23:08
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В Одессе был слышен взрыв Фото: в Одессе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги поздно вечером 22 февраля, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

Взрыв был слышен в районе города примерно в 23:00.

До этого в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации движения ракеты противника в направлении Одессы.

Военные призвали жителей города находиться в укрытиях. А местные власти напомнили о правилах "двух стен" и информ-тишине.

"Одесская область, очень прошу всех, кто еще не в укрытиях, пройти в безопасные места и быть там до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" - написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram.

Кроме того, в воздушных силах призвали жителей Измаила также находиться в укрытиях из-за ракетной атаки.

Воздушная атака РФ вечером 22 февраля

Ранее сообщалось, что в центральных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета российских бомбардировщиков и угрозы пусков ракет Х-22.

По данным Воздушных сил, несколько российских бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к границе Украины с акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы.

Кроме того, напомним, что украинцев также предупреждали о вражеских ударных беспилотниках типа "Шахед", которые российские захватчики запустили с востока страны.

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Одесса Взрыв Ракетный удар
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