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В Одесі були вибухи, росіяни атакували місто дронами

Фото: в Одесі було чути вибухи на тлі дронової атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Одеса у ніч проти 27 квітня було чути вибухи на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова та Повітряні сили ЗСУ.

Військові майже о третій годині ночі попереджали про фіксацію руху групи ворожих ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у бік міста Одеса та селище Чорноморське.

Одеситів просили перебувати в укриттях через загрозу ударів дронами-камікадзе противника.

О 03:02 про вибухи, які було чути в Одесі, розповів міський голова у своєму Telegram.

Також зазначимо, що в одеських пабліках та соцмережах писали про роботу ППО в Одесі на тлі дронової атаки. 

Додамо, речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив у Telegram, що ППО в Одесі працює "активно".

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 03:14 представники влади Одеси та області повідомили про відбій повітряної тривоги в регіоні.

Щодо можливих наслідків дронової атаки противника в Одесі наразі офіційних даних немає.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері російські загарбники під час чергової повітряної атаки запустили кілька груп дронів-камікадзе у бік України. У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.

Також додамо, що робота ППО тривала також у Київській та Запорізькій областях. Крім того, в пабліках писали про вибухи у Дніпрі та Павлограді Дніпропетровської області.

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ОдесаВибухАтака дронів