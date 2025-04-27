В Одесі були вибухи, росіяни атакували місто дронами

Військові майже о третій годині ночі попереджали про фіксацію руху групи ворожих ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у бік міста Одеса та селище Чорноморське.

Одеситів просили перебувати в укриттях через загрозу ударів дронами-камікадзе противника.

О 03:02 про вибухи, які було чути в Одесі, розповів міський голова у своєму Telegram.

Також зазначимо, що в одеських пабліках та соцмережах писали про роботу ППО в Одесі на тлі дронової атаки.

Додамо, речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив у Telegram, що ППО в Одесі працює "активно".

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 03:14 представники влади Одеси та області повідомили про відбій повітряної тривоги в регіоні.

Щодо можливих наслідків дронової атаки противника в Одесі наразі офіційних даних немає.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері російські загарбники під час чергової повітряної атаки запустили кілька груп дронів-камікадзе у бік України. У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.

Також додамо, що робота ППО тривала також у Київській та Запорізькій областях. Крім того, в пабліках писали про вибухи у Дніпрі та Павлограді Дніпропетровської області.