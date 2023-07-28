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В Одессе в Доме профсоюзов произошел взрыв: есть жертва

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Одесса, Пятница 28 июля 2023 12:18
В Одессе в Доме профсоюзов произошел взрыв: есть жертва Фото: в Одессе в Доме профсоюзов произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе произошел взрыв в Доме профсоюзов. В результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По предварительной информации, из-за неосторожного обращения в Доме профсоюзов взорвалась граната. Полиция отмечает, что в результате взрыва погиб один человек.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и специалисты управления взрывотехнической службы управления полиции в Одесской области.

Правоохранители обещают позже предоставить более подробную информацию об обстоятельствах смертельного инцидента.

Фото: в Одессе в Доме профсоюзов произошел взрыв (od.npu.gov.ua)

Напомним, 23 июля российские оккупанты массированно обстреляли Одессу. Армия РФ ударила по историческому центру города. В результате атаки повреждено более 20 исторических памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Также известно, что из-за российских обстрелов Одессы погибли два человека, еще более 20 человек получили ранения.

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Одесса полиция Взрыв
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