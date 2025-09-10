В Одесі БЕБ викрила схему ухилення від податків на 4 млрд гривень: що відомо

Цим рішенням суд заблокував рахунки компанії ТОВ "ІН-АГРО", яка, за версією слідства завдяки фінансовим махінаціям в бухгалтерській звітності допомогла більш ніж 10 компаніям ухилитися від сплати податку на додану вартість на суму в 3,9 млрд грн.

Що відомо про злочинну схему

За даними БЕБ, для легалізації незаконних доходів учасники злочинної групи перераховували кошти на рахунки десятків фіктивних підприємств та ФОПів.

Формально гроші надходили нібито як оплата за товари чи послуги, які насправді не надавалися. Одразу після цього кошти переводилися на рахунки так званих "транзитних" компаній, що використовувалися виключно для маскування фінансових потоків.

Ймовірний зв'язок з GNT Group

Згідно даних YouControl, керівником ТОВ "ІН-АГРО" є Олександр Дятлєв. Він також є керівником ряду компаній, у тому числі - ТОВ "Кардінале", кінцевим бенефіціаром якої значиться Володимир Науменко, що наразі перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві по справі терміналу "Олімпекс" в Одесі.

Ця компанія, за версією слідства, також була задіяна у схемі, як і декілька інших юросіб, тим чи іншим чином повʼязані з власниками GNT Group Володимиром Науменком та Сергієм Грозою.

Слідство вважає, що ТОВ "ІН-АГРО" отримало 3917 млн ​​грн за операції з фіктивного продажу товарів та надання послуг від суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ "Крижопільський елеватор" та ТОВ "Вторметекспорт", які також мають ознаки звʼязку з бізнесменами Грозою та Науменком.

Так нинішнім бенефіціарним власником ТОВ "Крижопільський елеватор" є Душан Деніч (фінансовий директор GNT Group), а бенефіціарним власником "Вторметекспорту" є Дмитро Поздняков - який повʼязаний з GNT Group через компанію "Ферко".

Після цього ТОВ "Ферко", ТОВ "Пріста Ойл-Україна" (раніше належала Науменку), згадувана раніше ТОВ "Кардинале" та ряд інших компаній отримували гроші від "ІН-АГРО" за удаваними угодами за удаваними угодами щодо реалізації товарів (робіт, послуг) без фактичного їх виконання.

Зараховані кошти у день їх надходження або протягом наступних банківських днів перераховувались на рахунки ряду контрагентів з ознаками ризиковості - "транзитності".

В сукупності посадовцям ТОВ "ІН-АГРО" може загрожувати тюремне ув’язнення до 10-12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.