В Одессе БЭБ разоблачила схему уклонения от налогов на 4 млрд гривен: что известно

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Одессе схему уклонения от уплаты налогов и легализацию имущества, полученного незаконным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Киевского районного суда Одессы.
Этим решением суд заблокировал счета компании ООО "ИН-АГРО", которая, по версии следствия благодаря финансовым махинациям в бухгалтерской отчетности, помогла более 10 компаниям уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 3,9 млрд грн.
По данным БЭБ, для легализации незаконных доходов участники преступной группы перечисляли средства на счета десятков фиктивных предприятий и ФЛП.
Формально деньги поступали якобы в оплату за товары или услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Сразу после этого средства переводились на счета так называемых "транзитных" компаний, использовавшихся исключительно для маскировки финансовых потоков.
Согласно данным YouControl, руководителем ООО "ИН-АГРО" является Александр Дятлев. Он также является руководителем ряда компаний, в том числе ООО "Кардинале", конечным бенефициаром которой значится Владимир Науменко, который находится под стражей по подозрению в мошенничестве по делу терминала "Олимпекс" в Одессе.
Эта компания, по версии следствия, также была задействована в схеме, как и несколько других юрлиц, связанных с владельцами GNT Group Владимиром Науменко и Сергеем Грозой.
Следствие считает, что ООО "ИН-АГРО" получило 3917 млн грн за операции по фиктивной продаже товаров и предоставлению услуг от субъектов хозяйствования, в частности ООО "Крыжопольский элеватор" и ООО "Вторметэкспорт", которые также имеют признаки связи с бизнесменами Грозой и Науменко.
Так, нынешним бенефициарным владельцем ООО "Крыжопольский элеватор" является Душан Денич (финансовый директор GNT Group), а бенефициарным владельцем "Вторметэкспорта" является Дмитрий Поздняков - связанный с GNT Group через компанию "Ферко".
После этого ООО "Ферко", ООО "Приста Ойл-Украина" (ранее принадлежала Науменко), упоминавшаяся ранее ООО "Кардинале" и ряд других компаний получали деньги от "ИН-АГРО" по мнимым сделкам по мнимым соглашениям по реализации товаров (работ, услуг) без фактического их выполнения.
Зачисленные средства в день их поступления или в последующие банковские дни перечислялись на счета ряда контрагентов с признаками рисковости - "транзитности".
В совокупности должностным лицам ООО "ИН-АГРО" может грозить тюремное заключение до 10-12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, Верховный Суд признал незаконной схему вывода активов из терминала "Олимпекс". По этому делу фигурирует GNT Group из-за нарушения условий кредиторов.
Ранее украинские налоговые органы обвиняли GNT в проведении фиктивных операций на сумму 50 миллионов долларов США с целью уклонения от уплаты налогов в украинский бюджет.