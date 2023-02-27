ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе аварийное отключение света: в городе остановились трамваи

Новина українською →
Одесса, Понедельник 27 февраля 2023 09:35
В Одессе аварийное отключение света: в городе остановились трамваи Фото: в Одессе проблемы с электроэнергией 27 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе сегодня, 27 февраля, произошло аварийное отключение электроэнергии. В городе остановились трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе не курсируют трамваи и троллейбусы. Об этом предупреждает "Одесгорэлектротранс".

"Из-за отсутствия лимитов на электроэнергию работа электрического общественного транспорта временно приостановлена", - предупреждают одесситов.

Кроме того, местные жители в соцсетях сообщают, что в некоторых районах Одессы исчезла вода.

Напомним, в Одессе и Одесском районе до сих пор проблемы с электроэнергией из-за значительных повреждений. В городе действуют сетевые ограничения и почасовые отключения света.

В то же время, в Минэнерго заявляют, что ситуация со светом в Украине стабилизировалась, и, если не будет новых ударов, свет больше не будут выключать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Одесса відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"