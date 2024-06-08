В Одесі 8 червня відкрили перший пляж (фото)

"Підписали спільний з командувачем ОСУВ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", - розповів він.

За словами голови ОВА, список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

"Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі", - зазначив Кіпер.

В Одесі відкрили пляж "Калетон" 8 червня (t.me/odeskaODA)

Важливо

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів - перебування людей біля моря заборонено.

Відкриття пляжів в Одесі та області

На відміну від 2023-го, коли в Одесі було відкрито лише 6 пляжів і то лише у серпні, цього року купальний сезон вирішили розпочати раніше, дозволивши відпочивати на 20 локаціях. При цьому перед відкриттям кожну з них перевіряють.

Зазначимо, що відпочивати можна не лише біля моря, а й біля річок та озер. Щоправда, місця для цього потрібно обирати особливо ретельно через війну в Україні. Детальніше про те, що слід знати про відпочинок на озерах і річках в Україні - читайте в матеріалі.