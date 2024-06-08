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В Одессе 8 июня открыли первый пляж (фото)

Фото: в Одессе открыли пляж "Калетон" 8 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

8 июня в Одессе открыли первый пляж. Им стал "Калетон" - один из 20 локаций, которые планируется открыть в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Подписали общий с командующим ОСГВ "Одесса" приказ о доступе людей к морю. С сегодняшнего дня первая открытая зона - пляж "Калетон" в Одессе", - рассказал он.

По словам главы ОВА, список пляжей будет дополняться по мере прохождения проверок.

"Рассчитываем открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одной лагуны в Измаильском районе", - отметил Кипер.

 

В Одессе открыли пляж "Калетон" 8 июня (t.me/odeskaODA)

Важно

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов - пребывание людей у ​​моря запрещено.

Открытие пляжей в Одессе и области

В отличие от 2023-го, когда в Одессе были открыты только 6 пляжей и то только в августе, в этом году купальный сезон решили начать раньше, разрешив отдыхать на 20 локациях. При этом перед открытием каждую из них проверяют.

Отметим, что отдыхать можно не только у моря, но и у рек и озер. Правда, места для этого нужно выбирать особо тщательно из-за войны в Украине. Подробнее о том, чследует знать об отдыхе на озерах и реках в Украине - читайте в материале.

 

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