В Одесі 17 березня пройдуть змагання з адаптивних видів спорту, - Леонов

Змагання та форум призначені для ветеранів та їх родин з метою популяризації адаптивного спорту та обговорення актуальних питань ветеранської політики.

"Одеса обрана не випадково. Наше місто - один з лідерів у сфері реабілітації та протезування ветеранів. Наша мета - створити в Одесі національний реабілітаційний хаб для захисників", - заявив Олексій Леонов.

Головним суддею змагань стане народний депутат України Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену, голова підкомітету з питань спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт Комітету з питань здоров‘я нації.