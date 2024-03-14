В Одессе 17 марта пройдут соревнования по адаптивным видам спорта, - Леонов

Соревнования и форум предназначены для ветеранов и их семей для популяризации адаптивного спорта и обсуждения актуальных вопросов ветеранской политики.

"Одесса выбрана неcлучайно. Наш город - один из лидеров в сфере реабилитации и протезирования ветеранов. Наша цель - создать в Одессе национальный реабилитационный хаб для защитников", - заявил Алексей Леонов.

Главным судьей соревнований станет народный депутат Украины Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену, председатель подкомитета по вопросам спортивной реабилитации ветеранов, психологической реабилитации через физическую культуру и спорт Комитета по здоровью нации.