В Одеській області повернули мобілізованих ексв'язнів, які втекли з військової частини

В Одеській області розшукали трьох мобілізованих колишніх ув'язнених, які втекли з військової частини. Їх повернули назад.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив в.о. начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковника Олексій Міщенко.
За його словами, ексв'язні втекли з навчального центру, щоб використати цей час "на власний розсуд". Також він спростував чутки у ЗМІ про те, що чоловіки були озброєні.
"Вже 25 серпня їх було затримано і доставлено назад. Навіть не минуло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони продовжують залишатися військовослужбовцями однієї з механізованих бригад", - зазначив Міщенко.
Він також додав, що у військовій частині пройде службова перевірка, винних притягнуть до відповідальності. Оскільки над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділи, який відповідає за особовий склад.
Нагадаємо, 25 серпня видання "Думська" написало, що 24 серпня троє екс-в'язнів, які підписали контракт на службу в ЗСУ, втекли з полігону в Одеській області.
Журналісти стверджували, що вони нібито взяли з собою автомати Калашнікова під час втечі.
До речі, у червні Сухопутні війська спростували вкид про те, що колишні ув'язнені, які вирішили воювати у складі ЗСУ, втекли з навчального центру "Десна".
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