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ЗМІ пишуть про втечу колишніх ув'язнених з навчального центру "Десна". У ЗСУ спростували

Україна, Вівторок 25 червня 2024 15:43
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ЗМІ пишуть про втечу колишніх ув'язнених з навчального центру "Десна". У ЗСУ спростували Ілюстративне фото: у ЗМІ з'явилася фейкова інформація про втечу колишніх ув'язнених із навчального центру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В українських ЗМІ сьогодні, 25 червня, з'явилася інформація, що колишні ув'язнені, котрі добровільно погодилися воювати з росіянами, втекли з навчального центру. Такі публікації є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

Яке вкидання поширили ЗМІ

Українські ЗМІ із посиланням на власні джерела стверджували, що з навчального центру "Десна" втекли шість мобілізованих ексв'язнів. Вони нібито були у військовій формі та озброєні.

Журналісти уточнювали, що колишні в'язні "утекли зі 169 навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого".

Реакція Сухопутних військ

"Інформація про втечу колишніх засуджених, які приєдналися до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному з навчальних центрів, не відповідає дійсності", - наголосили у ЗСУ.

У Сухопутних військах уточнили, що всі колишні ув'язнені зараз проходять підготовку та готуються до виконання бойових завдань.

Як зазначили військові, подібна інформація у ЗМІ працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію.

"Вимагаємо від медіа, які розповсюдили цей фейк, так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках", - додали Сухопутні війська.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці травня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в Україні до лав ЗСУ приєдналися понад 600 ув'язнених. Вони проходять підготовку для відправки на фронт.

При цьому нещодавно видання The Washington Post писало, що станом на середину червня в Україні випустили вже понад 2750 ув'язнених, які добровільно погодилися піти на війну з росіянами.

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