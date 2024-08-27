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В Одесской области вернули мобилизованных экс-заключенных, которые сбежали из воинской части

Иллюстративное фото: в Одесской области из воинской части сбежали бывшие заключенные (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области разыскали трех мобилизованных бывших заключенных, которые сбежали из воинской части. Их вернули обратно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил и.о. начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" подполковник Алексей Мищенко.

По его словам, экс-заключенные сбежали из учебного центра, чтобы использовать это время “по своему усмотрению”. Также он опроверг слухи в СМИ о том, что мужчины были вооружены. 

"Уже 25 августа они были задержаны и доставлены обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они продолжают оставаться военнослужащими одной из механизированных бригад", - отметил Мищенко. 

Он также добавил, что в воинской части пройдет служебная проверка, виновных привлекут к ответственности. Поскольку над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за личный состав. 

Что предшествовало

Напомним, 25 августа издание "Думская" написало, что 24 августа трое экс-заключенных, которые подписали контракт на службу в ВСУ, сбежали с полигона в Одесской области.

Журналисты утверждали, что они якобы взяли с собой автоматы Калашникова во время побега.

К слову, в июне Сухопутные войска опровергли вброс о том, что бывшие заключенные, которые решили воевать в составе ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна".

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