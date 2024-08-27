В Одесской области вернули мобилизованных экс-заключенных, которые сбежали из воинской части

По его словам, экс-заключенные сбежали из учебного центра, чтобы использовать это время “по своему усмотрению”. Также он опроверг слухи в СМИ о том, что мужчины были вооружены.

"Уже 25 августа они были задержаны и доставлены обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они продолжают оставаться военнослужащими одной из механизированных бригад", - отметил Мищенко.

Он также добавил, что в воинской части пройдет служебная проверка, виновных привлекут к ответственности. Поскольку над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за личный состав.