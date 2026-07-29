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На Одещині 83 військових будували дім для командира частини

19:42 29.07.2026 Ср
2 хв
Крім солдатів, для будівництва командир задіяв ще один ресурс частини
aimg Валерія Абабіна
На Одещині 83 військових будували дім для командира частини Фото: Командир військової частини залучав підлеглих до будівництва свого будинку (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
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В Одеській області викрили командира військової частини, який упродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого приватного будинку. Під час обшуку на об'єкті виявили близько 83 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора.Руслана Кравченка та та Національну поліцію.

За даними слідства, командир військової частини протягом кількох місяців залучав близько 80 підлеглих військовослужбовців до будівництва свого приватного будинку у Подільському районі Одеської області.

Під час обшуку на об'єкті виявили 83 військових, які виконували будівельні роботи.

Слідство також зафіксувало, що для доставки будівельних матеріалів використовували військовий вантажний транспорт - не за призначенням.

За висновком правоохоронців, зібрані докази свідчать про системний характер таких дій.

Фото: Командир військової частини залучав підлеглих до будівництва свого будинку (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

"Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов'язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу", - наголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Як зазначили у Нацполіції, командир "турбувався про власні вигоди і не переймався, що знижує боєздатність військового формування та підриває авторитет держави".

На Одещині 83 військових будували дім для командира частини

Фото: Командир військової частини залучав підлеглих до будівництва свого будинку (t.me/UA_National_Police)

Затримання і підозра

Майора затримали. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою влади, що заподіяло істотну шкоду, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі суд вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, у вересні 2025 року на Рівненщині ДБР викрило командира, який понад півтора року використовував підлеглих для будівництва власного житла.

У квітні 2025 року поліція розкрила схему, за якою заступнику командира частини збудували будинок за 3 млн "бойових" - військових офіційно проводили як учасників боїв.

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