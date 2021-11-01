"ОдесаГаз-Постачання" снизила цену на газ для бытовых потребителей региона

ООО "ОдесаГаз-Постачання" снизило цену на газ для бытовых потребителей с 9,2 до 7,96 гривны за м3 на ноябрь 2021 года.

Об этом заявил директор " ОдессаГаз-Постачання " Станислав Высторопский, комментируя результаты Конгресса местных и региональных советов при президенте Украины.

Он также отметил, что в ноябре все одесситы и жители Одесской области будут снабжены голубым топливом в полном объеме.

"Цена поставки на ноябрь будет снижена за счет внутренних ресурсов предприятия", - отметил Станислав Высторопский.

Руководитель "ОдесаГаз-Постачання" сообщил о согласии компании снизить цену в рамках действующих договоров для потребителей, своевременно выполняющих условия договоров.

"Мы благодарны ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" за предложение заключить новый Договор на поставку природного газа для населения и вступить в балансирующую группу в составе государственной компании. Сообщаем о своем согласии о заключении нового договора на поставку природного газа для населения и вступлении в балансирующую группу", – сказал Станислав Высторопский.

По словам директора "ОдесаГаз-Постачання", дальнейшая стоимость голубого топлива будет корректироваться.

"Ценовая политика по поставкам природного газа для бытовых потребителей на последующие периоды поставки будет корректироваться после вступления в балансирующую группу в составе "Нафтогаз Трейдинга", - сообщил Станислав Высторопский.

Он отметил безупречное исполнение договора купли-продажи природного газа от 28 апреля текущего года со стороны ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг".

"Благодаря этому одесситы могут получать природный газ по фиксированной цене", - сказал руководитель газоснабжающей компании.

Станислав Высторопский также выразил благодарность главе государства Владимиру Зеленскому за введение годового тарифа для населения.

"Такой шаг позволяет населению покупать газ по фиксированной цене, а не текущей рыночной, которая на сегодня составляет более 30 000 гривен", - подчеркнул он.

Как известно, ООО "ОдесаГаз-Постачання" обеспечивает закупку природного газа для более 500 тысяч домохозяйств и более 3 000 предприятий Одессы и Одесской области с 2015 года. Штат компании более 180 работников обслуживает потребителей через абонентские участки, call-центр, электронные каналы коммуникаций.

"ОдесаГаз-Постачання" является полноправным участником Американо-украинского делового совета (The U.S.-Ukraine Business Council).

USUBC основана в октябре 1995 года для продвижения торговых и инвестиционных интересов американских компаний на рынке Украины, а также для продвижения торговых и инвестиционных интересов украинских компаний в США. Организация выступает за улучшение условий двусторонней торговли, бизнеса и инвестиций.