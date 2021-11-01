"ОдесаГаз-Постачання" зменшила ціну на газ для побутових споживачів регіону

ТОВ "ОдесаГаз-Постачання" зменшило ціну на газ для побутових споживачів з 9,2 м3 до 7,96 гривні за м3 на листопад 2021 року.

Про це заявив директор " ОдесаГаз-Постачання " Станіслав Висторопський, коментуючи результати Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові України.

Він також зазначив, що в листопаді всі одесити та мешканці Одеської області будуть забезпечені блакитним паливом в повному обсязі.

"Ціна поставки на листопад буде знижена за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства", - зазначив Станіслав Висторопський.

Керівник "ОдесаГаз-Постачання" повідомив про згоду компанії зменшити ціну в рамках діючих договорів для споживачів, що своєчасно виконують умови договорів.

"Ми вдячні ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за пропозицію укласти новий Договір на поставку природного газу для населення та вступу до балансуючої групи у складі державної компанії. Повідомляємо про свою згоду щодо укладання нового договору на поставку природного газу для населення та вступу до балансуючої групи", - сказав Станіслав Висторопський.

За словами директора "ОдесаГаз-Постачання", подальша вартість блакитного палива буде коригуватися. "Цінова політика щодо поставок природного газу для побутових споживачів на наступні періоди постачання буде коригуватись після вступу до балансуючої групи у складі "Нафтогаз Трейдингу", - повідомив Станіслав Висторопський.

Він наголосив на бездоганному виконанні договору купівлі-продажу природного газу від 28 квітня поточного року з боку ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". "Завдяки цьому одесити мають змогу отримувати природний газ за фіксованою ціною", - сказав керівник газопостачальної компанії.

Станіслав Висторопський також висловив подяку голові держави Володимиру Зеленському за запровадження річного тарифу для населення. "Такий крок дозволяє населенню купувати газ за фіксованою ціною, а не поточною ринковою, яка сьогодні складає більше ніж 30 000 гривень", - підкреслив він.

Як відомо, ТОВ "ОдесаГаз-Постачання" забезпечує закупівлю природного газу для більш ніж 500 тисяч домогосподарств та понад 3 000 підприємств Одеси та Одеської області з 2015-го року. Штат компанії у понад 180 працівників обслуговує споживачів через абонентські ділянки, call-центр, електронні канали комунікацій.

"ОдесаГаз-Постачання" є учасником Американо-української ділової ради (The U.S.-Ukraine Business Council).

USUBC заснована в жовтні 1995-го року для просування торгових та інвестиційних інтересів американських компаній на ринку України, а також для просування торгових та інвестиційних інтересів українських компаній у США. Організація виступає покращення умов двосторонньої торгівлі, бізнесу та інвестицій.