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Одеса знову залишилася без світла через ще одну масштабну аварію на підстанції

Фото: частина Одеси знову залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Одеса та частина Одеського району залишилися без світла через ще одну аварію на підстанції. Енергетики намагаються заживити об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Одеські електромережі".

"Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури.

"Фахівці НЕК "Укренерго" усувають аварію. Електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт", - додали в ДТЕК.

Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, через аварію та пожежу, яка виникла сьогодні вранці на енергетичному об’єкті НЕК "Укренерго", в Одеському районі та м. Одеса відбуваються аварійні відключення електропостачання.

"Наразі триває підключення до електроенергії основних об’єктів критичної інфраструктури (котелень, водопровідних станцій, лікарень тощо)", - написав він в Telegram.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 3 лютого, Одеса та область залишилися без світла через аварію на високовольтній лінії.

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Одесавідключеня світла