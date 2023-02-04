Одеса знову залишилася без світла через ще одну масштабну аварію на підстанції

"Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури.

"Фахівці НЕК "Укренерго" усувають аварію. Електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт", - додали в ДТЕК.

Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, через аварію та пожежу, яка виникла сьогодні вранці на енергетичному об’єкті НЕК "Укренерго", в Одеському районі та м. Одеса відбуваються аварійні відключення електропостачання.

"Наразі триває підключення до електроенергії основних об’єктів критичної інфраструктури (котелень, водопровідних станцій, лікарень тощо)", - написав він в Telegram.