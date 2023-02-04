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Одесса снова осталась без света из-за еще одной масштабной аварии на подстанции

Фото: часть Одессы снова осталась без света (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Одесса и часть Одесского района остались без света из-за еще одной аварии на подстанции. Энергетики пытаются заживить объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " ДТЭК Одесские электросети ".

"Утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". В связи с этим Одесса и часть Одесского района временно обесточены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры.

"Специалисты НЭК "Укрэнерго" устраняют аварию. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ", - добавили в ДТЭК.

Как сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, из-за аварии и пожара, возникшего сегодня утром на энергетическом объекте НЭК "Укрэнерго", в Одесском районе и г. Одесса происходят аварийные отключения электроснабжения.

"В настоящее время продолжается подключение к электроэнергии основных объектов критической инфраструктуры (котельных, водопроводных станций, больниц и т.п.)", - написал он в Telegram.

Напомним, в пятницу вечером, 3 февраля, Одесса и область остались без света из-за аварии на высоковольтной линии.

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Одессавідключеня світла