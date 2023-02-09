Одеса - не виняток: аварії на електромережах після ремонтів можуть продовжитися

Ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах велися в умовах великих ризиків нових обстрілів та в авральному порядку. Основним завданням було якнайшвидше знову ввести техніку в роботу та запитати споживачів. Природно, за таких умов неможливо провести якісний ремонт, як того вимагає регламент, вважає директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський.

"Зрозуміло, що якщо ремонт робиться не три тижні як належить, а тиждень, то він неякісний. І в результаті виходить міна сповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне", - сказав Уніговський у коментарі РБК-Україна.

Саме така міна і "вибухнула" в Одеській області. Подібні аварії можуть траплятися і в інших регіонах, зазначив експерт. Майже всюди ремонти проводилися терміново. У Одеській області три підстанції, які живлять регіон, кілька разів були пошкоджені внаслідок атак. І після проведених ремонтів в екстремальних умовах надійність їхньої роботи суттєво знизилася.

Після обстрілу обладнання енергооб'єктів у багатьох випадках постраждало досить сильно. Це не звичайні поломки, а серйозні руйнування, які потребують тривалих ремонтів, а в деяких випадках заміни.

"Звичайно, обладнання перебуває в поганому стані. Воно відремонтовано настільки, наскільки це було можливо зробити з високотехнологічним обладнанням у польових умовах. Але зараз після такого ремонту воно не може витримувати навантаження, що на нього лягають. І, природно, аварії відбуваються і відбуватимуться. , поки це обладнання не буде замінено", - наголосив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За інформацією "Укренерго", поки що об'єктів у мережі компанії, які були б пошкоджені безповоротно, немає. "Є підстанції, які доведеться будувати майже наново, як, наприклад, у деокупованому Херсоні, але це питання часу. Відновити можна все", - зазначили у компанії. Конкретні об'єкти, які найбільше постраждали, в "Укренерго" називати не стали з міркувань безпеки, але уточнили, що вони є в усіх регіонах країни.