Одесса - не исключение: аварии на электросетях после ремонтов могут продолжиться

Ремонтные работы на поврежденных объектах велись в условиях больших рисков новых обстрелов и в авральном порядке. Основной задачей было как можно быстрее снова ввести технику в работу и запитать потребителей. Естественно, в таких условиях невозможно провести качественный ремонт как того требует регламент, считает директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

"Понятно, что если ремонт делается не три недели как положено, а неделю, то он некачественный. И в итоге получается мина замедленного действия, которая рано или поздно взорвется", - сказал Униговский в комментарии РБК-Украина.

Именно такая мина и "взорвалась" в Одесской области. Подобные аварии могут происходить и в других регионах, отметил эксперт. Практически везде ремонты проводились в срочном порядке. В Одесской области три подстанции, питающие регион, несколько раз были повреждены в результате атак. И после проведенных ремонтов в экстремальных условиях надежность их работы существенно снизилась.

После обстрелов оборудование энергообъектов во многих случаях пострадало довольно сильно. Это не обычные поломки, а серьезные разрушения, требующие длительных ремонтов, а в некоторых случаях и замены.

"Естественно, оборудование находится в плохом состоянии. Оно отремонтировано настолько, насколько это было возможно сделать с высокотехнологичным оборудованием в полевых условиях. Но сейчас после такого ремонта оно не может выдерживать нагрузки, которые на него ложатся. И, естественно, аварии происходят и будут происходить, пока это оборудование не будет заменено", - отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По информации "Укрэнерго", пока объектов в сети компании, которые были бы повреждены безвозвратно, нет. "Есть подстанции, которые придется строить почти заново, как, например, в деоккупированном Херсоне, но это вопрос времени. Восстановить можно все", - отметили в компании. Конкретные объекты, которые наиболее пострадали, в "Укрэнерго" называть не стали из соображений безопасности, но уточнили, что они есть во всех регионах страны.