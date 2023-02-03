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Одеса та область знеструмлені через аварію на високовольтній лінії

Фото: Одеса та область знеструмлені через аварію на високовольтній лінії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 3 лютого, Одеса та область залишилися без світла через аварію на високовольтній лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська".

"В Одесі сталося аварійне відключення високовольтної лінії", - повідомили у ДПЕК.

Енергетиків вже направили для обстеження причин відключення та проведення ремонтних робіт. Коли фахівці закінчать ремонт – наразі не повідомляється.

При цьому місцеві паблики повідомляють, що у місті починає пропадати вода, оскільки без електрики не працюють насоси.

Нагадаємо, раніше мешканців Миколаєва попросили не зливати воду з батарей, оскільки через це райони можуть залишитись без тепла.

Крім того, вчора у Миколаєві повідомили про технічні проблеми на насосних станціях, через це деякі райони залишились без води.

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Одеса