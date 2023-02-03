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Одесса и область обесточены из-за аварии на высоковольтной линии

Фото: Одесса и область обесточены из-за аварии на высоковольтной линии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу вечером, 3 февраля, Одесса и область остались без света из-за аварии на высоковольтной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

"В Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии", - сообщили в ДТЭК.

Энергетиков уже направили для обследования причин отключения и проведения ремонтных работ. Когда специалисты закончат ремонт - пока не сообщается.

При этом местные паблики сообщают, что в городе начинает пропадать вода, поскольку без электричества не работают насосы.

Напомним, ранее жителей Николаева попросили не сливать воду с батарей, поскольку из-за этого районы могут остаться без тепла.

Кроме того, вчера в Николаеве сообщили о технических проблемах на насосных станциях, из-за этого некоторые районы остались без воды.

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Одесса