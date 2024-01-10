Одеса планує запустити спеціальний трансфер до аеропорту Кишинева

За його словами, сьогодні, 10 січня, він зустрівся з делегацією представників Програми розвитку ООН в Україні. Головна тема - реалізація проекту "Аеротрансфер".

"Його мета: прискорити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. За наявності квитків на літак - пасажири зможуть користуватися спеціальним трансфером, який прямуватиме з Одеси до аеропорту", - уточнив Кіпер.

Він розповів, що така ініціатива розвантажить пункти пропуску через кордон у районі КПП "Маяки - Паланка - Удобне" та зменшить там зосередження великої кількості транспорту та людей.

Також в ОВА очікують зменшення навантаження на дороги області легковими автомобілями.

"Для запуску проекту "Аеротрансферу" нам потрібні автобуси, які здійснюють перевезення пасажирів. У цьому питанні розраховуємо на допомогу ПРООН", - додав чиновник.

При цьому він нагадав, що на реалізацію проектів ПРООН в Одеській області Європейський інвестиційний банк уже виділив 29 млн євро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розпитало експертів про те, як перетнути український кордон без затримок і проблем.