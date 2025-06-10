Одеса під атакою дронів: в місті пролунали вибухи

Вночі 10 червня російські війська розпочали атаку ударними безпілотниками по Одесі та навколишньому району. У місті чутно вибухи.
Про це заявили мер Одеси Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх дописи в Telegram.
"В місті чутно вибухи", - повідомив Труханов.
Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати сигналами безпеки.
При цьому місцеве видання "Думская" повідомило про роботу ППО в різних частинах Одеси.
Станом на 01:25 повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал повітряної тривоги продовжується в більшості регіонах України.
Російські війська не вперше здійснюють атаки на Одесу із застосуванням безпілотників, іноді також обстрілюючи місто ракетами. Минулої ночі ситуація повторилася.
Зранку 3 червня міський голова Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок нічної атаки дронами було пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та згоріли автомобілі.
У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.
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