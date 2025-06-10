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Одеса під атакою дронів: в місті пролунали вибухи

Ілюстративне фото: Одеса під атакою дронів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вночі 10 червня російські війська розпочали атаку ударними безпілотниками по Одесі та навколишньому району. У місті чутно вибухи.

Про це заявили мер Одеси Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх дописи в Telegram.

"В місті чутно вибухи", - повідомив Труханов. 

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати сигналами безпеки.

При цьому місцеве видання "Думская" повідомило про роботу ППО в різних частинах Одеси. 

Де оголосили тривогу

Станом на 01:25 повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал повітряної тривоги продовжується в більшості регіонах України. 

Обстріли Одеси

Російські війська не вперше здійснюють атаки на Одесу із застосуванням безпілотників, іноді також обстрілюючи місто ракетами. Минулої ночі ситуація повторилася.

Зранку 3 червня міський голова Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок нічної атаки дронами було пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та згоріли автомобілі.

У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаПовітряна тривогаППО