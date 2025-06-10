Одеса під атакою дронів: в місті пролунали вибухи

"В місті чутно вибухи", - повідомив Труханов.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати сигналами безпеки.

При цьому місцеве видання "Думская" повідомило про роботу ППО в різних частинах Одеси.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:25 повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал повітряної тривоги продовжується в більшості регіонах України.