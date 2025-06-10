Одесса под атакой дронов: в городе прогремели взрывы

Обстрелы Одессы

Российские войска не впервые осуществляют атаки на Одессу с применением беспилотников, иногда также обстреливая город ракетами. Прошлой ночью ситуация повторилась.

Утром 3 июня городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки дронами были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и сгорели автомобили.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела пострадали четыре человека.

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