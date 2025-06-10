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Одесса под атакой дронов: в городе прогремели взрывы

Иллюстративное фото: Одесса под атакой дронов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ночью 10 июня российские войска начали атаку ударными беспилотниками по Одессе и окружающему району. В городе слышны взрывы.

Об этом заявили мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их сообщения в Telegram.

"В городе слышны взрывы", - сообщил Труханов.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать сигналами безопасности.

При этом местное издание "Думская" сообщило о работе ПВО в разных частях Одессы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:25 воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве регионах Украины.

 

Обстрелы Одессы

Российские войска не впервые осуществляют атаки на Одессу с применением беспилотников, иногда также обстреливая город ракетами. Прошлой ночью ситуация повторилась.

Утром 3 июня городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки дронами были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и сгорели автомобили.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела пострадали четыре человека.

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