"Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок. Деталі зʼясовуємо", - написав Лисак.

Повітряні сили ЗСУ почали попереджати про рух російських безпілотників у напрямку Одеси після першої години ночі.

О 02:30 військові повідомили про загрозу з боку реактивного безпілотника.

"Реактивний БпЛА на Одещину з моря, курс на Овідіополь/Білгород-Дністровський", - йшлося в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Крім того, військові ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.