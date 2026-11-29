В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ГВА в telegram Сергея Лысака.
"Враг атаковал Одессу. Поврежден жилой дом. Детали выясняем", - написал Лысак.
Воздушные силы ВСУ начали предупреждать о движении российских беспилотников в направлении Одессы после часа ночи.
В 02.30 военные сообщили об угрозе со стороны реактивного беспилотника.
"Реактивный БпЛА на Одесщину с моря, курс на Овидиополь/Белгород-Днестровский", - говорилось в сообщении Воздушных сил в Telegram.
Кроме того, военные ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска.
Обновлено в 3:13
В результате вражеского удара по жилой многоэтажке есть пострадавшие, написал Сергей Лысак. На месте работают все соответствующие службы.
Развернут оперативный штаб для помощи людям, данные будут обновляться.
Напомним, 25 ноября российские захватчики массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу и ее пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Днем ранее, 24 ноября, Россия нанесла удар по Одесской области. В результате атаки два человека погибли.