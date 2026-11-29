"Враг атаковал Одессу. Поврежден жилой дом. Детали выясняем", - написал Лысак.

Воздушные силы ВСУ начали предупреждать о движении российских беспилотников в направлении Одессы после часа ночи.

В 02.30 военные сообщили об угрозе со стороны реактивного беспилотника.

"Реактивный БпЛА на Одесщину с моря, курс на Овидиополь/Белгород-Днестровский", - говорилось в сообщении Воздушных сил в Telegram.

Кроме того, военные ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска.

Обновлено в 3:13

В результате вражеского удара по жилой многоэтажке есть пострадавшие, написал Сергей Лысак. На месте работают все соответствующие службы.

Развернут оперативный штаб для помощи людям, данные будут обновляться.