Одеса обігнала Київ за попитом і цінами: скільки коштує подобова оренда квартир влітку-2025

Медіанна ціна добової оренди однокімнатної квартири в Одесі у червні 2025 року зросла на 50% - до 1500 гривень. За цим показником місто стало єдиним в Україні з настільки відчутним зростанням вартості.

Одеса також очолила рейтинг за кількістю відгуків на оголошення, обійшовши Київ, Львів, Дніпро та Харків.

Як змінився попит

У порівнянні з червнем 2024 року в Одесі кількість відгуків на оголошення зросла на 67%. Також зростання попиту зафіксоване в Тернополі (+39%) та Черкасах (+30%).

Водночас у більшості обласних центрів попит знизився:

Полтава: -60,

Запоріжжя: -44%,

Київ: -43%,

Дніпро: -36%,

Харків: -27%.

Ринок подобової оренди-2025

Кількість оголошень в Одесі зросла на 91%, перевищивши київські показники на 41%. Невелике зростання також зафіксоване в Запоріжжі, Черкасах і Житомирі (по +13%). В інших містах пропозиція змінилася незначно - у межах ±20-30 оголошень.

Загалом ринок подобової оренди влітку 2025 демонструє змішані тенденції. Ціни в більшості міст залишилися на рівні минулого року (800-1000 гривень/доба).

Полтава займає друге місто після Одеси за зростанням ціни (+38% - до 900 гривень), хоча попит там водночас впав.