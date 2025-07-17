Одесса обогнала Киев по спросу и ценам: сколько стоит посуточная аренда квартир летом-2025

Медианная цена суточной аренды однокомнатной квартиры в Одессе в июне 2025 года выросла на 50% - до 1500 гривен. По этому показателю город стал единственным в Украине со столь ощутимым ростом стоимости.

Одесса также возглавила рейтинг по количеству откликов на объявления, обойдя Киев, Львов, Днепр и Харьков.

Как изменился спрос

По сравнению с июнем 2024 года в Одессе количество откликов на объявления выросло на 67%. Также рост спроса зафиксирован в Тернополе (+39%) и Черкассах (+30%).

В то же время в большинстве областных центров спрос снизился:

Полтава: -60,

Запорожье: -44%,

Киев: -43%,

Днепр: -36%,

Харьков: -27%.

Рынок посуточной аренды-2025

Количество объявлений в Одессе выросло на 91%, превысив киевские показатели на 41%. Небольшой рост также зафиксирован в Запорожье, Черкассах и Житомире (по +13%). В остальных городах предложение изменилось незначительно - в пределах ±20-30 объявлений.

В целом рынок посуточной аренды летом 2025 демонстрирует смешанные тенденции. Цены в большинстве городов остались на уровне прошлого года (800-1000 гривен/сутки).

Полтава занимает второй город после Одессы по росту цены (+38% - до 900 гривен), хотя спрос там одновременно упал.