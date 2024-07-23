Очолює "медіа-холдиг "ДНР". СБУ повідомила про підозру пропагандисту

Що відомо

Черкашин очолює так званий "медіа-холдинг "ДНР". Він замінив на посаді зрадника Романа Беседіна, який очолював "інформресурс" до липня 2023 року.

До складу "медіа-холдингу" входять 24 онлайн та друкованих видань, 9 телеканалів, а також 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта виправдовують агресивну війну проти України, а також воєнні злочини російських терористів. Зокрема "розганяють" фейки щодо оперативної ситуації на передовій та прифронтовій території нашої країни.

Фото: Микола Черкашин (ssu.gov.ua)

"Для цього колаборант задіяв десятки "воєнкорів", яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму. Крім того Черкашин залучає підлеглих пропагандистів на "підмогу" центральним телеканалам Російської Федерації для підготовки замовних сюжетів, зокрема зі східного фронту", - додає СБУ.

Згідно з даними слідства, Черкашин після окупації обласного центру підтримав підконтрольних Кремлю терористів "ДНР". Пізніше він увійшов до кола довірених осіб гауляйтера Дениса Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню "генеральним директором" "медіа-холдингу".

Що загрожує

Чекрашину повідомлено про за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією.

Йому загрожує до 12 років тюрми.