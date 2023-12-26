Очолив захоплений заповідник. Гауляйтеру "Асканії-Нова" повідомили про підозру

За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний обійняв посаду директора у захопленому та перейменованому окупаційною владою "Государственном автономном учреждении "Биосферный заповедник "Аскания-Нова", що функціонує на території Каховського району.

Як "керівник" установи, підозрюваний налагоджував співпрацю із зоопарками та сафарі-парками країни-агресора. Брав участь у конференціях та виставках, де приписував Росії досягнення українських дослідників у природоохоронній галузі.

Окрім організації роботи заповідника, взяв на себе правоохоронні функції в частині охорони природних територій заповідника.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури 48-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі

В разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, українці можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

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