Возглавил захваченный заповедник. Гауляйтеру "Аскании-Нова" сообщили о подозрении

По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый занял должность директора в захваченном и переименованном оккупационными властями "Государственном автономном учреждении "Биосферный заповедник "Аскания-Нова", функционирующем на территории Каховского района.

Как "руководитель" учреждения, подозреваемый налаживал сотрудничество с зоопарками и сафари-парками страны-агрессора. Участвовал в конференциях и выставках, где приписывал России достижения украинских исследователей в природоохранной отрасли.

Кроме организации работы заповедника, взял на себя правоохранительные функции в части охраны природных территорий заповедника.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Херсонской областной прокуратуры 48-летнему мужчине заочно уведомлено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.

Напомним, украинцы могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.

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