Очолив окупаційний відділ поліції та здавав патріотів. Жителя Ізюма засудили до 12 років

За даними слідства, місцевий житель після захоплення Ізюма добровільно вступив до окупаційної "Філії МВС РФ". Спочатку він був призначений на посаду "дільничого", а згодом "інспектором дорожньо-патрульної служби" російської псевдоустанови.

Він отримав від росіян формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення", які дозволили йому безперешкодно переміщувався у захопленому на той час райцентрі. Він допомагав загарбникам фабрикувати "справи" проти учасників руху опору в регіоні.

Чоловік "здавав" окупантам адреси проживання українських патріотів, які залишились у місті і чинили спротив кремлівському режиму. Також він об’їжджав територію громади та слідкував за дотриманням "заборони" від місцевої окупаційної адміністрації РФ щодо проведення масових зібрань.

В такі рейди він прямо посеред вулиці ув’язнював учасників проукраїнських акцій та відвозив їх до російських катівень.

Коли ж Ізюм було звільнено від росіян колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути покарання. Однак йому це не вдалося. Співробітники СБУ викрили злочинні дії фігуранта і затримали його у ході стабілізаційних заходів.

З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримання зрадників в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали в Харківській області чоловіка, який під час окупації частини регіону допомагав росіянам і здавав їм місцевих патріотів.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

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