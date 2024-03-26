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Возглавил оккупационный отдел полиции и сдавал патриотов. Жителя Изюма приговорили к 12 годам

Иллюстративное фото: житель Изюма добровольно согласился работать на РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности разоблачила жителя Изюма, который во время оккупации добровольно согласился работать на россиян. Он приговорен к 12 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, местный житель после захвата Изюма добровольно вступил в оккупационный "Филиал МВД РФ". Сначала он был назначен на должность "участкового", а впоследствии "инспектором дорожно-патрульной службы" российского псевдоучреждения.

Он получил от россиян форменную одежду русского образца, оружие и "удостоверение", которые позволили ему беспрепятственно перемещаться в захваченном в то время райцентре. Он помогал захватчикам фабриковать "дела" против участников движения сопротивления в регионе.

Мужчина "сдавал" оккупантам адреса проживания украинских патриотов, которые остались в городе и сопротивлялись кремлевскому режиму. Также он объезжал территорию общества и следил за соблюдением "запрета" от местной оккупационной администрации РФ по проведению массовых собраний.

В такие рейды он прямо посреди улицы арестовал участников проукраинских акций и отвозил их в российские застенки.

Когда же Изюм был освобожден от россиян, коллаборант пытался "залечь на дно", чтобы избежать наказания. Однако ему это не удалось. Сотрудники СБУ разоблачили преступные действия фигуранта и задержали его в ходе стабилизационных мер.

С учетом сотрудничества со следствием суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание предателей в Украине

Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

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