Возглавил "народную милицию" в Лимане и похитил оружие: ГБР подозревает экс-полицейского

Бывший полицейский перешел на сторону оккупантов в Лимане (Донецкая область) и похитил все оружие. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"После начала российского вторжения правоохранитель отказался выполнять приказ об эвакуации, остался в городе и перешел на сторону врага. Он пришел на собеседование с представителями оккупационных властей и согласился занять должность начальника "Краснолиманского РО УМВД "ДНР"", - говорится в сообщении.

Мужчина сразу завладел табельным огнестрельным оружием и боеприпасами. После деоккупации города он скрылся и стал скрываться на территории РФ. Ему объявили о подозрении по следующим статьям:

Государственная измена;

Кража, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением.

Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.