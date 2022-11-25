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Возглавил "народную милицию" в Лимане и похитил оружие: ГБР подозревает экс-полицейского

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Пятница 25 ноября 2022 22:20
Возглавил "народную милицию" в Лимане и похитил оружие: ГБР подозревает экс-полицейского Фото: ДБР подозревает экс-полицейского, сотрудничавшего с оккупантами в Лимане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший полицейский перешел на сторону оккупантов в Лимане (Донецкая область) и похитил все оружие. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"После начала российского вторжения правоохранитель отказался выполнять приказ об эвакуации, остался в городе и перешел на сторону врага. Он пришел на собеседование с представителями оккупационных властей и согласился занять должность начальника "Краснолиманского РО УМВД "ДНР"", - говорится в сообщении.

Мужчина сразу завладел табельным огнестрельным оружием и боеприпасами. После деоккупации города он скрылся и стал скрываться на территории РФ. Ему объявили о подозрении по следующим статьям:

  • Государственная измена;
  • Кража, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением.

Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители обнаружили четырех жителей Полтавской области, отрицавших агрессию РФ против Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.

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