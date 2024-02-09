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Очолив ФСБ у Мелітополі. Екс-генерал часів Януковича Ганжа отримав заочну підозру

Фото: Сергій Ганжа та його донька ( twitter com ws_compromat)
Автор: Наталія Кава

Екс-генерал часів Віктора Януковича Сергій Ганжа отримав заочну підозру. Він очолив відділення ФСБ окупантів у Мелітополі Запорізької області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, Ганжа з 2014 року перебуває в міжнародному розшуку за державну зраду через участь в розгоні Майдану.

У 2022 році він добровільно обійняв керівну посаду у філіалі ФСБ, яку Росія створила на тимчасово окупованій території України. Ганжа у Мелітополі вчиняє дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Слідчим ДБР в ході досудового вдалось задокументувати злочинну діяльність Ганжі. За наявними даними, за його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень.

У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.

Депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну СБУ оголосила підозру за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.

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