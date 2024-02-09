Возглавил ФСБ в Мелитополе. Экс-генерал времен Януковича Ганжа получил заочное подозрение

По данным следствия, Ганжа с 2014 года находится в международном розыске за государственную измену из-за участия в разгоне Майдана.

В 2022 году он добровольно занял руководящий пост в филиале ФСБ, созданный Россией на временно оккупированной территории Украины. Ганжа в Мелитополе совершает действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Следователям ДБР в ходе досудебного удалось задокументировать преступную деятельность Ганжи. По имеющимся данным, по его приказу людей похищали прямо посреди улицы или из собственных помещений, а затем доставляли в российские застенки.

В застенках к пострадавшим применяли жестокие пытки. Таким образом, рашисты пытались запугать жителей региона и склонить их к сотрудничеству с оккупантами.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.

Депутату Госдумы РФ Александру Сидякину СБУ объявила подозрение за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию русского диктатора Владимира Путина.

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